Вячеслав Фетисов: Рад, что Малкин нашел в себе силы и вернулся

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал первый матч Евгения Малкина за «Питтсбург» после операции на колене.

«Конечно, рад за Евгения! Очень рад, что он нашел в себе силы, вернулся. Будет еще долго играть. Дай бог ему здоровья и без травм! Травма колена это серьезное повреждение, для лечения и восстановления требуется время и специальные методики подготовки. Самое главное, что Малкин покатился, стал забивать, так что все нормально», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в июне 2021 года форвард перенес операцию на колене и долго восстанавливался. Свой первый матч в текущем сезоне он провел минувшей ночью, забросив две шайбы в ворота «Анахайма» и сделав одну голевую передачу. Россиянин был признан первой звездой встречи.

«Пингвины» одержали гостевую победу со счетом 4:1.