«Адмирал» обыграл «Сибирь» во Владивостоке, одержав свою третью победу кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Сибирь» завершился победой клуба из Владивостока – 2:1.
В составе хозяев шайбы забросили Либор Шулак (27-я минута) и Марк Верба (49). У гостей гол забил Денис Голубев (37).
Отметим, что «Адмирал» одержал свою третью победу кряду в чемпионате. В данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка. «Сибирь» идет шестым (57 очков).
14 января клубы проведут между собой еще один матч во Владивостоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Шулак (Мозик, Кестнер), 26:57
1:1 – Голубев, 36:52 (мен.)
2:1 – Верба (Шэн, Шевченко), 48:54
Вратари: Серебряков – Сятери.
Броски: 30 – 24.
Штраф: 4 – 6.
источник: «Советский спорт»