Президент IIHF отказался признавать украинскую суперлигу

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что не признает украинскую суперлигу, пока она и ее клубы будут нарушать правила международной организации, сообщает Tribuna.com.
Глава IIHF заявил, что украинские клубы поддерживают отказ своих хоккеистов выступать за свои сборные, и, не смотря на дисквалификацию хоккеистов, они продолжили выступать в суперлиге. Помимо этого, Международная федерация заметила более двух десятков неправильно оформленных трансферов.
Добавим, что Тардиф, объявляя недоверие главе суперлиге Борису Колесникову, выразил полную поддержку президенту Федерации хоккея Украины Георгию Зубко.
источник: Tribuna.com