60 представителей клубов КХЛ заболели коронавирусом за последние сутки

Сегодня, 12 января, пресс-служба КХЛ опубликовала заявление по поводу нынешней эпидемиологической ситуации в лиге, связанной с коронавирусом.

По информации источника, за последние сутки прирост заболевших в клубах составил 60 человек, 27 из которых – хоккеисты. При этом общее число людей, сдавших положительные тесты на Covid-19, составляет 171 человек (из них 124 хоккеиста).

Отмечается, что КХЛ отменила два матча регулярного чемпионата, которые должны были пройти 13 января. Речь идет об играх между «Локомотивом» и «Ак Барсом», а также очной встрече московского «Динамо» и «Спартака».

Также стало известно о том, что КХЛ перенесла игровые дни 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты.