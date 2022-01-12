«Трактор» не смог одержать восьмую победу кряду в КХЛ, уступив на выезде «Нефтехимику»

Хоккеисты «Нефтехимика» на своей площадке обыграли «Трактор» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что авторами заброшенных шайб в составе победившей команды стали Эдуард Гиматов (12-я минута), Вячеслав Лещенко (15), Павел Порядин (58) и Дэн Секстон (59). Соперник ответил голами Андрея Стася (13) и Лукаша Седлака (37).

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Трактор» остался на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 73 очка. Челябинский клуб прервал свою серию из семи побед кряду в чемпионате. «Нефтехимик» идет седьмым (52 очка).

22 января «Трактор» сыграет в гостях против «Спартака», а команда из Татарстана в тот же день у себя примет «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Трактор» (Челябинск) – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Гиматов (Купцов, Сидоров), 11:09

1:1 – Стась (Пулккинен, Шолохов), 12:55

2:1 – Лещенко (Галимов), 14:45

2:2 – Седлак (Кулик, Шварев), 36:41

3:2 – Порядин, 57:46

4:2 – Секстон (Лещенко), 58:51

Вратари: Судницин – Вилл.

Броски: 26 – 24.

Штраф: 2 – 4.