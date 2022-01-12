«Мы пошли навстречу КХЛ». Третьяк - о приостановке регулярного чемпионата и играх во время Олимпиады

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение КХЛ приостановить регулярный чемпионат и отыграть перенесенные встречи во время Олимпийских игр.

«Понятно, что вспышка ковида во многих командах - форс-мажор, лиге надо как-то выходить из ситуации. Мы пошли навстречу КХЛ и не возражаем против проведения перенесенных матчей во время олимпийской паузы. Конечно, все клубы будут обязаны отпустить тех хоккеистов, которые будут участвовать в сборах нашей национальной команды перед Играми и в самом олимпийском турнире, а также тех спортсменов, которые будут вызваны в другие национальные сборные.

Но для того, чтобы проводить матчи с участием игроков, не привлеченных к Олимпиаде, препятствий нет. Во время форс-мажора все должны идти друг другу навстречу, помогая справиться с тяжелой ситуацией», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, сегодня руководство КХЛ объявило о том, что регулярный чемпионат берет паузу до перерыва на Олимпийские игры в Пекине в связи с многочисленными вспышками коронавируса в командах. Таким образом, матчи не будут проводиться в период с 15 по 21 января.

Встречи, которые должны были пройти в эти даты, а также те, которые были перенесены ранее, планируется провести во время Олимпиады, не задействовав тех хоккеистов, которые будут призваны в свои национальные сборные.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.