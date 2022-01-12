Матч «Витязь» - «Барыс» отменен из-за вспышки коронавируса в составе подмосковной команды

КХЛ приняла решение отменить матч между подольским «Витязем» и казахстанским «Барысом».

Как сообщает пресс-служба лиги, четыре представителя подольчан сдали положительные тесты на коронавирус.

Встреча должна была пройти 13 января в Подольске.

Напомним, сегодня руководство КХЛ объявило о том, что регулярный чемпионат берет паузу до перерыва на Олимпийские игры в Пекине в связи с многочисленными вспышками коронавируса в командах. Таким образом, матчи не будут проводиться в период с 15 по 21 января.

Встречи, которые должны были пройти в эти даты, а также те, которые были перенесены ранее, планируется провести во время Олимпиады, не задействовав тех хоккеистов, которые будут призваны в свои национальные сборные.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.