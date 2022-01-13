«Бостон» одержал крупную победу над «Монреалем» благодаря хет-трику Маршана

Хоккеисты «Бостон Брюинз» на своей площадке разгромили «Монреаль Канадиенс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард хозяев Брэд Маршан, записавший на свой счет хет-трик. Отметим, что хоккеист сумел дважды отличиться на 15-й минуте, а затем забросил свою третью шайбу спустя 13 минут. По голу забили Кертис Лазар (20) и Урхо Вааканайнен (51).

У гостей результативный бросок на счету Майкла Пеццетты. Российский защитник Александр Романов пропустил игру – в данный момент игрок находится в ковид-протоколе НХЛ.

Таким образом, «Бостон» набрал 42 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» идет на последней, 16-й строчке (18 очков).

14 января «Брюинз» у себя примут «Филадельфию», а «Канадиенс» в тот же день на выезде встретятся с «Чикаго».