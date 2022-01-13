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«Даллас» дома победил «Сиэтл», Павелски набрал пять результативных очков

«Кракен» потерпели свое седьмое поражение подряд в чемпионате.
13 января 2022 08:44
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» – «Сиэтл Кракен» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победившей команды две шайбы забросил Джо Павелски (12-я и 39-я минуты). При этом форвард трижды ассистировал своим партнерам по команде. По голу забили Роопе Хинц (1), Джейсон Робертсон (14) и Яни Хаканпяя (59). Гости ответили результативными бросками Калле Йернкрока (9) и Джареда Макканна (26).

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин не принял участие в прошедшей встрече, оставшись на скамейке запасных. Форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов пропустили игру, поскольку оба хоккеиста находится в ковид-протоколе НХЛ.

Отметим, что «Даллас» расположился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков. «Сиэтл» идет 15-м с 24 очками.

15 января «Старз» отправятся в гости к «Флориде», а «Кракен» днем раньше на выезде сыграют против «Сент-Луиса».

источник: «Советский спорт»
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