«Торонто» в гостях уступил «Аризоне», Михеев завершил встречу с показателем полезности «-1»

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел гостевое поражение от «Аризоны Койотис» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев две заброшенные шайбы записал на свой счет Райан Дзингел (15-я и 53-я минуты). Российский защитник Илья Любушкин провел на льду 20 минут 59 секунд, не отличившись результативными действиями.

Соперник ответил голом Остона Мэттьюса (41). Форвард Илья Михеев отыграл 13 минут 35 секунд – его показатель полезности составил «-1».

Несмотря на свою сегодняшнюю победу, «Аризона» осталась на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Торонто» идет пятым на Востоке (49 очков).

15 января «Койотис» встретятся на выезде против «Колорадо», а «Мэйпл Лифс» днем позже в гостях проведут матч с «Сент-Луисом».