Барабанов внесен в ковид-протокол «Сан-Хосе»

Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» сообщила о том, что российский форвард команды Александр Барабанов попал в коронавирусный протокол НХЛ.
Отметим, что помимо 27-летнего хоккеиста, ранее положительные тесты на Covid-19 сдали форвард Ник Бонино, а также два члена тренерского штаба «акул».
В нынешнем сезоне Барабанов отыграл 32 матча за «Сан-Хосе», забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 37 встречах.
источник: ХК «Сан-Хосе Шаркс»