«Йокерит» не сможет проводить матчи в олимпийскую паузу

Руководство финского «Йокерита» заявило, что клуб не готов проводить перенесенные матчи КХЛ во время олимпийской паузы.

«У нас немало игроков, которые представляют свои страны, и у нас практически нет шансов, чтобы сыграть в олимпийскую паузу. По моим ощущениям, из нашей команды будет достаточно тех, кто сыграет на Олимпиаде», - приводит ТАСС слова генерального менеджера финнов Яри Курри.

«У нас нет большого количества заболевших, только несколько человек. Мы пока выглядим хорошо», - добавил руководитель.

Напомним, накануне стало известно, что КХЛ решила приостановить регулярный чемпионат с 15 по 21 января в связи с большим количеством вспышек коронавируса в разных командах.

По словам руководства лиги, матчи, намеченные на эти дни, а также ранее перенесенные поединки планируется провести во время паузы на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

После 47 «Йокерит» с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.