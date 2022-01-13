Олимпийский чемпион Давыдов считает, что локдаун КХЛ навредит сборной России

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов объяснил, почему от приостановки регулярного чемпионата КХЛ пострадает сборная России.

«Кто главный проигравший в этой ситуации? Я считаю, что сборная России. До Олимпиаде в Пекине меньше месяца, многие хоккеисты находятся на пике формы, им пауза и подвешенное состояние уж точно не пойдут на пользу. Таковы особенности спортсмена - когда ты на максимуме, организм звенит, но резкое снижение оборотов грозит ему выходом из строя.

Тут проблема еще в том, что европейские чемпионаты работают. А это значит, что наши главные соперники - финны, шведы, чехи - прилетят в Пекин в тонусе, в стабильном игровом состоянии. В какой форме будет находиться к февралю сборная России, если пауза в чемпионате КХЛ затянется, - большой вопрос», - приводит слова ветерана Russia-Hockey.

Напомним, руководство КХЛ приняло решение приостановить регулярный чемпионат с 15 по 21 января в связи с многочисленными вспышками коронавируса в клубах. Матчи, запланированные на этот период, а также перенесенные ранее, будут сыграны во время олимпийской паузы или позже. Новый календарь лига опубликует в ближайшее время.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.