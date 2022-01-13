20 игроков минского «Динамо» заразились коронавирусом

Пресс-служба «Динамо» из Минска сообщила о том, что 20 игроков команды сдали положительный тест на Covid-19.

По информации источника, хоккеисты, заразившиеся коронавирусной инфекцией, были помещены в список травмированных. В данный момент спортсмены находятся на самоизоляции. Также отмечается, что положительные ПЦР-тесты сдали некоторые представители тренерского штаба и персонала белорусской команды.

Напомним, что минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очков в 47 матчах.

23 января подопечные Крэйга Вудкрофта должны были провести домашнюю встречу против одноклубников из Риги.