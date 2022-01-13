Андрей Разин заявил, что рад паузе в КХЛ

Главный тренер череповецкой «Северстали» объяснил причины поражения своей команды от екатеринбургского «Автомобилиста», а также сказал, что рад объявленному в регулярном чемпионате перерыву.

«Хочется ребятам спасибо сказать. Своим. За то, что при таком графике, при том, что практически вся команда кашляет, смогли во втором периоде вернуться в игру. К сожалению, одна ошибка не позволила нам развить успех. Отрезок был тяжелый, отрезок был сложный. Хорошо, что это все закончилось. Наконец-то мы начнем лечиться.

Из-за такого плотного графика команда оказалась не готова к такому активному, агрессивному старту «Автомобилиста»?

Не знаю. Я этот хоккей по-другому смотрел. Активно мы начали. Но тут два удаления сразу «впендюрили». Игра перевернулась, по-другому пошла. «Впендюрили» - не касается моей оценки этих удалений», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба череповчан.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу уральцев. После 49 матчей «Северсталь» с 63 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее КХЛ объявила, что приостанавливает регулярный чемпионат с 15 по 21 января в связи с многочисленными вспышками коронавируса в командах.