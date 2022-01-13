СКА обыграл «Сочи» и продолжает лидировать в Западной конференции

СКА на своей площадке оказался сильнее «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов (16-я минута) и Михаил Воробьев (56-я). Гости ответили заброшенный шайбой в исполнении Дмитрия Колготина (58-я).

Таким образом, СКА с 68 очками продолжает лидировать в Западной конференции. «Сочи» располагается на 11-й позиции, имея в своем активе 41 очко.

Следующий матч СКА сыграет на выезде против минского «Динамо», а «Сочи» отправится в гости к череповецкой «Северстали». Обе встречи состоятся 22 февраля.