IIHF не разрешит хоккеистам из НХЛ принять участие в Олимпийских играх в индивидуальном порядке

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что федерация не позволит игрокам из НХЛ принять участие в Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном порядке.

«Сотрудничество между IIHF, НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всём мире. Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы.

В прошлом месяце ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Олимпиаде в Пекине, IIHF не даст согласия на участие игроков НХЛ в Играх при нарушении их текущего контракта с клубом.

Соблюдение соглашений - фундаментальный принцип правил международных трансферов IIHF», - приводит слова Тардифа пресс-служба организации.

Напомним, изначально НХЛ разрешила своим хоккеистам участвовать в Играх, однако оставила за собой право до 10 января изменить свое решение, которым и воспользовалась, когда в командах начались многочисленные вспышки коронавируса.