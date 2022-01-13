Ротенберг прокомментировал выход СКА в розыгрыш Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата над «Сочи» (2:1), а также оценил выход петербургской команды в розыгрыш Кубка Гагарина.

«Хорошо потренировались, подготовились к этой игре. Старались играть строго в обороне, минимум потерь. Выход в плей-офф - наша задача. Важно побеждать в каждом матче, чтобы продолжить борьбу за Кубок Гагарина», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов (16-я минута) и Михаил Воробьев (56-я). Гости ответили заброшенный шайбой в исполнении Дмитрия Колготина (58-я).

Таким образом, СКА с 68 очками продолжает лидировать в Западной конференции и гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. «Сочи» располагается на 11-й позиции, имея в своем активе 41 очко.

Следующий матч СКА сыграет на выезде против минского «Динамо», а «Сочи» отправится в гости к череповецкой «Северстали». Обе встречи состоятся 22 февраля.