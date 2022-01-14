Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Филадельфию», у Проворова голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду обыграл «Филадельфию Флайерз».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых хет-трик оформил Давид Пастрняк, дважды забросивший в большинстве.
Гости ответили шайбами Кэма Аткинсона, также реализовавшего численное преимущество, и Джоэла Фэраби.
Отметим, что Аткинсон отличился с передачи Ивана Проворова.
«Бостон» набрал 44 очка, продолжая занимать восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Филадельфия» с 33 очками осталась на 11-й позиции.
источник: «Советский спорт»