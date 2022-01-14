Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Филадельфию», у Проворова голевая передача

По ходу встречи «летчики» смогли отыграть две шайбы
14 января 2022 08:10
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду обыграл «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых хет-трик оформил Давид Пастрняк, дважды забросивший в большинстве.

Гости ответили шайбами Кэма Аткинсона, также реализовавшего численное преимущество, и Джоэла Фэраби.

Отметим, что Аткинсон отличился с передачи Ивана Проворова.

«Бостон» набрал 44 очка, продолжая занимать восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Филадельфия» с 33 очками осталась на 11-й позиции.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала Веронику Степанову никемОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноЗагитову раскритиковали за фото в купальнике
Град рекордов от Мишиной и Галлямова убедил: китайцы — больше не фавориты домашней Олимпиады
На чемпионате Европы весь пьедестал в парном катании заняли российские дуэты: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – третьи, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – вторые, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые. С тремя новыми мировыми рекордами!
Русские горки в Таллине. Трусова и Щербакова попадали и проиграли бельгийке, а у Валиевой новый рекорд
На чемпионате Европы в Таллине лидерство после короткой программы с небывалыми оценками захватила Камила Валиева. Александра Трусова идет третьей, Анна Щербакова – четвертой.
Увы, максимальной квоты на Олимпиаде не будет… Как биатлонисты завалили спринт в Рупольдинге
Россияне крайне неудачно провели спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге, поэтому в Пекине-2022 наша сборная не сможет рассчитывать на максимальное представительство в шесть биатлонистов.
«В наш клуб не попадают случайно: примеры — Свинов и Хлусевич». Новый спортдир «Спартака» — о работе в Москве
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в большом интервью ютуб-каналу красно-белых рассказал о том, как попал в России, поделился мнением о будущем клуба и главном тренера Паоло Ваноли. Приводим основные фрагменты.
«Закон Родченкова» добрался до США. Спортивному врачу светят 10 лет тюрьмы — и он не русский, а американец
Федеральная прокуратура США обвинила врача Эрика Лиру в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр в Токио.
Мишина и Галлямов побили мировой рекорд, Смолов взял в «Динамо» №40, «Интер» выиграл Суперкубок Италии
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Трансляции Кубка Англии от Bet365 ускорили реформу букмекерского рынка
Футбольная ассоциация Англии (FA) запретит букмекерам вести трансляции матчей Кубка страны на своих платформах.
«Закрыл автокредит, остальное вложу в дачу!» Автором уникального экспресса с кэфом 8686 оказался кладовщик, который болеет за «Спартак»
Перед Новым годом в БК «Лига Ставок» был зарегистрирован удивительный экспресс из семи событий с общим коэффициентом 8 686,67: при ставке в 300 рублей чистый выигрыш клиента компании превысил 2,6 миллиона рублей! Автор пари рассказал о том, как подобное стало возможным.
«Барса» возрождается, «Реал» побеждает. Эль-класико в Эр-Рияде получилось классным!
В полуфинале Суперкубка Испании мадридцы в дополнительное время вырвали победу у каталонцев (3:2).
Кондратюк – 99, Семененко – 99, Мозалев – тоже 99! Три наших парня блестяще начали ЧЕ-2022
В Таллине стартовал чемпионат Европы, который станет для наших фигуристов последней проверкой перед Олимпиадой в Пекине. После мужской короткой программы россияне опережают всех: Андрей Мозалев – первый, Марк Кондратюк – второй, Евгений Семененко – третий.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика