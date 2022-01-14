Две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Ванкувером»

«Закрыл автокредит, остальное вложу в дачу!» Автором уникального экспресса с кэфом 8686 оказался кладовщик, который болеет за «Спартак»

Перед Новым годом в БК «Лига Ставок» был зарегистрирован удивительный экспресс из семи событий с общим коэффициентом 8 686,67: при ставке в 300 рублей чистый выигрыш клиента компании превысил 2,6 миллиона рублей! Автор пари рассказал о том, как подобное стало возможным.