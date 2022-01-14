Две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Ванкувером»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома одолела «Ванкувер Кэнакс».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых отличились Стивен Стэмкос, Энтони Сирелли, Борис Качук и Брэйден Пойнт. Отметим, что дважды партнерам ассистировал российский форвард Никита Кучеров.
Гости ответили шайбами Мэттью Хаймора и Тайлера Мотта.
«Молнии» набрали 55 очков и вышли в лидеры Восточной конференции.
«Ванкувер» с 35 очками занимает 13-ю строчку на Западе.
источник: «Советский спорт»