«Виннипег» всухую одолел «Детройт», Свечников набрал одно очко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде всухую переиграл «Детройт Ред Уингз».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Эндрю Копп, оформивший дубл , и Кайл Моннор, забросивший третью шайбу в матче в меньшинстве.

Российский нападающий Евгений Свечников набрал балл за результативность в эпизоде с первой шайбой.

«Виннипег» набрал 39 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Крылья» с 37 очками остались девятыми на Востоке.