Бучневич с передачи Барбашева принес победу «Сент-Луису» в матче против «Сиэтла»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду переиграл «Сиэтл Кракен».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Роберт Томас и Павел Бучневич, которому ассистировал Иван Барбашев.

Владимир Тарасенко пропускал игру в связи с тем, сто продолжает отбывать карантин после включения в ковид-проток лиги.

«Блюзмены» набрали 49 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Новички НХЛ - «Сиэтл» с 24 очками занимают 15-е место.