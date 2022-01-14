Передача Романова не спасла «Монреаль» от поражения в матче с «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома одолел в овертайме «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Доминик Кубалик, Патрик Кейн, реализовавший большинство, и Филипп Курашев. Гости ответили шайбами Джеффа Питри и Майка Хоффмана. В эпизоде со вторым голом активное участие принял российский защитник «Монреаля» Александр Романов, заработавший результативный балл.

«Чикаго» набрал 33 очка, но остался 14-м в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 19 очками по-прежнему последний на Востоке.