Пять игроков из клубов КХЛ вошли в состав сборной США на Олимпиаду в Пекине

Пять игроков из клубов КХЛ вошли в заявку сборной США по хоккею для участия в Олимпийских играх в Пекине.

По информации пресс-службы Федерации хоккея США, ими стали защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер, нападающие нижегородского «Торпедо» Энди Миле и Кенни Агостино, Брайан О'Нилл из финского «Йокерита» и форвард «Сибири» Ник Шор.

Полностью заявка американской команды выглядит следующим образом:

Вратари: Дрю Коммессо (Бостонский университет, NCAA), Штраус Манн (Шеллефтео, Швеция) и Пэт Нагл (Лихай Вэлли, АХЛ);

Защитники: Стивен Кэмпфер (»Ак Барс», КХЛ), Брайан Купер (»Оскарсхамн», Швеция), Брок Фэбер (»Миннесота», NCAA), Дрю Хеллсон (Бостонский колледж, NCAA), Аарон Несс (»Провиденс», АХЛ), Ник Пербикс (»Сент-Клауд Стейт», NCAA), Джейк Сандерсон (»Северная Дакота», NCAA) и Дэвид Варсовский (»Ингольштадт», Германия);

Нападающие: Энди Миле, Кенни Агостино (оба - «Торпедо», КХЛ), Брайан О'Нилл (»Йокерит», КХЛ), Ник Шор (»Сибирь», КХЛ), Натан Смит (»Миннесота Стейт», NCAA), Брендан Бриссон, Мэттью Беннье (оба - «Мичиган», NCAA), Шон Фаррелл, Ник Абруццезе (оба - «Гарвард», NCAA), Ноа Кейтс (»Миннесота-Дулут», NCAA), Сэм Энтджес (»Сент-Клауд Стейт», NCAA), Бен Майерс, Мэттью Найс (оба - «Миннесота», NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA).

Главный тренер - Дэвид Куинн.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.