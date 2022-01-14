Трое россиян примут участие в матче звезд НХЛ, Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона

Трое российских игроков примут участие в матче всех звезд НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, в состав команды Атлантического дивизиона включен голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг», двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский, за Центральный дивизион сыграет форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, а Столичному поможет звезда «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который, к тому же, выбран капитаном команды дивизиона.

В составе каждой команды сыграют по 11 хоккеистов, из которых десять уже известны, а последних выберут болельщики.

Шоу пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля.