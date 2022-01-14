«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем перед паузой матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду обыграл «Сибирь».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу дальневосточников, в составе которых отличились Марк Верба, Дмитрий Саюстов и Артем Гареев, реализовавший большинство. Гости ответили шайбами Ника Шора и Александра Шарова, который также использовал численный перевес.

Хозяева набрали 35 очков и продолжают занимать 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 57 очками осталась шестой.

Напомним, первенство уходит на перерыв до 21 января в связи с многочисленными вспышками коронавируса в разных командах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) - «Сибирь» (Новосибирск) - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Шор (Йокипакка, Ли), 3:23

1:1 - Верба, 4:26

1:2 - Шаров (Пьянов, Йокипакка), 15:25

2:2 - Саюстов (Калетник, Рыков), 18:51

3:2 - Гареев (Саюстов, Кестнер), 54:24 (5х4)

Вратари: Серебряков - Сятери.



