«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем перед паузой матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своем льду обыграл «Сибирь».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу дальневосточников, в составе которых отличились Марк Верба, Дмитрий Саюстов и Артем Гареев, реализовавший большинство. Гости ответили шайбами Ника Шора и Александра Шарова, который также использовал численный перевес.
Хозяева набрали 35 очков и продолжают занимать 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 57 очками осталась шестой.
Напомним, первенство уходит на перерыв до 21 января в связи с многочисленными вспышками коронавируса в разных командах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) - «Сибирь» (Новосибирск) - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 - Шор (Йокипакка, Ли), 3:23
1:1 - Верба, 4:26
1:2 - Шаров (Пьянов, Йокипакка), 15:25
2:2 - Саюстов (Калетник, Рыков), 18:51
3:2 - Гареев (Саюстов, Кестнер), 54:24 (5х4)
Вратари: Серебряков - Сятери.