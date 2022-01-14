Минское «Динамо» сообщило об отмене матча с одноклубниками из Риги

Стало известно о том, что матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и рижским «Динамо», который должен был пройти 23 января, был отменен.

Как сообщает пресс-служба белорусской команды, данное решение было принято в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Ранее появилась информация, что 20 игроков минчан сдали положительные тесты на Covid-19.

Напомним, что минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очков в 47 матчах. Рижский клуб идет на 12-й строчке с 37 набранными очками по итогам 45 сыгранных встреч.