Бучневич внесен в ковид-протокол «Сент-Луиса»

А к Олимпиаде все равно не готовы! Почему бронза биатлонисток в эстафете не должна успокаивать

Наша женская биатлонная сборная заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Однако гонка оставила грустное впечатление.