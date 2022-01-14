Бучневич внесен в ковид-протокол «Сент-Луиса»

Пресс-служба «Сент-Луис Блюз» сообщила о том, что российский форвард команды Павел Бучневич сдал положительный тест на коронавирус.
Отмечается, что 26-летний хоккеист был помещен в ковидный протокол НХЛ. В данный момент нападающий находится на карантине.
В нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 34 матчах «Блюз», забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков по итогам 37 сыгранных встреч.
источник: ХК «Сент-Луис Блюз»