Мичков не был включен в расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине

Нападающий СКА Матвей Мичков, вероятнее всего, не сыграет на Олимпиаде-2022.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», тренерский штаб сборной России не включил 17-летнего хоккеиста в расширенную заявку на ближайшие соревнования в Пекине.

Отметим, что предварительный состав национальной команды на Игры будет опубликован 17 января.

Напомним, Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Подопечные Алексея Жамнова попали в группу В. Их соперниками станут сборные Чехии, Швейцарии и Дании.

Что касается Мичкова, то в нынешнем сезоне форвард забросил две шайбы и отдал три результативных паса в 13 проведенных матчах за СКА в регулярном чемпионате КХЛ.