«Аризона» в серии буллитов проиграла «Колорадо», Просветов отразил 44 броска

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» оказался сильнее «Аризоны» (4:3 ОТ).
В составе победителей отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост и Андре Бураковски. Победный буллит реализовал Назем Кадри. Российский форвард Валерий Ничушкин отыграл 23 минуты 22 секунды, закончив встречу с коэффициентом полезности «-1».
У »Койотис» отличились Клейтон Келлер, Юхан Ларссон и Шейн Гостисбер. Вратарь Иван Просветов отразил 44 броска из 47. Защитник Илья Любушкин отыграл 19 минут 45 секунд, но результативными действиями не отметился.
источник: «Советский спорт»