Две голевые передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Анахайм»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на своей площадке оказалась сильнее «Анахайма». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Уайлд».
В составе победителей дубль оформил Матс Цуккарелло.Также по одной шайбе забросили Кевин Фиала, Райан Хартман, Мэтт Болди, Виктор Раск и Мэтт Дамба. Российский нападающий Кирилл Капризов провел на льду 17 минут и сделал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Куликов сыграл 23 минуты 30 секунд, но результативными действиями не отметился.
Гости ответили забитыми голами в исполнении Макса Комтуа, Дерека Гранта и Тревора Зеграса.
источник: «Советский спорт»