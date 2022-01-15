Форвард «Локомотива» Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки

Американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

Как сообщает Detroit Free Press, хоккеист сознался в содеянном еще в декабре 2021 года. Суд переквалифицировал тяжесть преступления на более легкое и согласился вынести игроку приговор без предварительного тюремного заключения с учетом того, что на момент совершения преступления Буше было 17 лет.

Согласно действующему законодательству США максимальное наказание за подобное правонарушение составляет 25 лет или пожизненное лишение свободы.

Пострадавшая не настаивает на длительном сроке, однако считает, что тот должен быть реальным, а не условным.

Напомним, в текущем сезоне Буше провел 46 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков.