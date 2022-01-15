Легенды сыграли вничью с любительской командой в Подмосковье

За сборную звезд сыграли Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Сергей Бабинов, Сергей Шепелев, Алексей Касатонов и Виталий Прохоров. Тренировали команду Александр Якушев и сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова Максим Петров. В основное время матча звезды одержали победу 3:2. Дублем отличился Валерий Каменский, третью шайбу забросил Алексей Касатонов. Однако в серии буллитов любителям удалось взять верх. Таким образом, матч завершился вничью.

«Легенды сразу же откликнулись на предложение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева провести такой уникальный матч. При подготовке было много обсуждений о формате и месте проведения, о составе игроков. Я очень надеюсь, что теперь здесь, в Путилково, сформируется своя постоянная команда любителей, будут развиваться хоккейные традиции. Сегодняшний матч лишь первый в серии, мы приедем и в другие муниципалитеты», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.