Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на своем льду переиграла «Ванкувер Кэнакс».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Себастьян Ахо, реализовавший большинство, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стив Лоренц. Дважды партнерам ассистировал российский форвард Андрей Свечников.
Гости ответили шайбой Бо Хорвата.
«Каролина» набрала 52 очка и догнала идущий третьим в турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс». «Ванкувер» с 35 очками остался 13-м на Западе.
источник: «Советский спорт»