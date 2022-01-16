«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», Овечкин забросил шайбу

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» со счетом 2:0.

В составе столичной команды забивали Том Уилсон (5-я) минута и Александр Овечкин в пустые ворота соперника (60). По такому типу шайб Овечкин занимает второе место за историю НХЛ, уступая Уэйну Грецки на 11 голов. Канадец 56 раз поражал пустые ворота.

Александру «Великому» в игре против нью-йоркского клуба ассистировал Евгений Кузнецов.

Добавим, что российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 из 35 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

«Кэпиталз» набрали 51 очко и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, который замыкают «островитяне» (28 очков).

«Вашингтон» 16 января сыграет дома с «Ванкувером», а «Айлендерс» через два дня примет «Филадельфию».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Вашингтон Кэпиталз» - 0:2 (0:1 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Уилсон (Протас), 4:35

0:2 – Овечкин ( Бэкстрем, Кузнецов) , 59:49 - П.В,

Вратари: Варламов 34/35 – Ванечек 23/23.