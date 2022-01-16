Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе-Бэй» переиграть «Даллас»

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Даллас» со счетом 3:1

На шайбу защитника гостей Эса Линделля (14-я минута) хозяева льда ответили голами Брэйдена Пойнта в большинстве (20), Росса Колтона (51) и Александра Киллорна в пустые ворота (60). В первых двух шайбах «Тампы» баллы за результативность получил российский нападающий Никита Кучекров.

Добавим, что голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 20 бросков по своим воротам, его оппонент из «Далласа» Антон Худобин сделал 26 сейвов при 28 бросках.

Кучеров был признан первой звездой встречи, а Василевский - третьей.

Таким образом, «молнии» набрали 57 очков и идут вторыми в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Старз» занимают шестое место в Центральном дивизионе, имея 38 очков.

«Тампа» 19 января проведет выездной матч против «Лос-Анджелеса», а «Даллас» сыграет дома с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Даллас Старз» - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

0:1 – Линделль (Павелски), 13:48

1:1 – Пойнт (Хедман, Кучеров), 19:47 - Бол.

2:1 – Колтон (Фут, Кучеров), 50:37

3:1 – Киллорн (Сирелли, Стэмкос), 59:19 - П.В.

Вратари: Василевский 19/20 – Худобин 26/28.