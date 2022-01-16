Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Филадельфию» со счетом 3:2.

В составе клуба из Нью-Йорка забивали Мика Зибанежад в большинстве (6-я минута), Филип Хытил (51) и Крис Крайдер (54). В первых двух случаях автором голевой передачи был Артемий Панарин.

У «Филадельфии» по шайбе забросили Оскар Линдблем (12) и Кэмерон Йорк (51).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Таким образом, команда и Нью-Йорка набрала 54 очка и возглавила Столичный дивизион, в таблице которого «Флайерз» занимают седьмое место (33 очка).

«Филадельфия» 18 января сыграет в гостях против «Айлендерс», а «Рейнджерс» спустя два дня - дома с «Торонто».

«Филадельфия Флайерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

Голы:

0:1 – Зибанежад (Панарин, Фокс), 5:54 - Бол.

1:1 – Линдблем (Лоутон, Конекны), 11:45

2:1 – Йорк, 50:11

2:2 – Хытил (Строум, Панарин), 50:48

2:3 – Крайдер (Какко, Фокс), 53:30

Вратари: Харт 24/27 – Шестеркин 26/28.