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Шайба Михеева принесла «Торонто» победу над «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ

В составе проигравшей команды очко набрал Барбашев.
16 января 2022 10:00
автор: Максим Скороходов

«Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сент-Луис» со счетом 6:5.

У американской команды дубль оформил Райан О'Райли (4-я и 24-я минуты), также по шайбе забросили Брэндон Саад (24), Роберт Томас (37) и Нико Миккола (44). Первомц голу ассистировал Иван Барбашев.

В составе канадского клуба забивали Майкл Бантинг (6), Митчелл Марнер (8), Тимоти Лильегрен (29), Остон Мэттьюс в большинстве (52) и Илья Михеев (57).

Таким образом «Мэйпл Лифс» набрали 51 очко и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Блюзмены» располагаются на аналогичной позиции в Центральном дивизионе, имея 49 очков.

«Сент-Луис» 18 января сыграет дома против «Нэшвилла», а «Торонто» через два дня проведет выездную встречу с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент- Луис Блюз» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)

1:0 – О′Райлли (Сундквист, Барбашев), 3:58

1:1 – Бантинг (Мэттьюс), 5:43

1:2 – Марнер, 7:32

1:3 – Таварес (Райлли, Керфут), 9:27

2:3 – О′Райлли (Миккола), 23:40

3:3 – Саад (Томас), 25:20

3:4 – Лильегрен (Энгвалл, Дермотт), 28:18

4:4 – Томас (Саад, Кайру), 36:13

5:4 – Миккола (Фолк, Кайру), 43:25

5:5 – Мэттьюс (Райлли, Марнер), 51:24

5:6 – Михеев (Энгвалл), 56:45

источник: «Советский спорт»
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