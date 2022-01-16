Шайба Михеева принесла «Торонто» победу над «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ

«Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сент-Луис» со счетом 6:5.
У американской команды дубль оформил Райан О'Райли (4-я и 24-я минуты), также по шайбе забросили Брэндон Саад (24), Роберт Томас (37) и Нико Миккола (44). Первомц голу ассистировал Иван Барбашев.
В составе канадского клуба забивали Майкл Бантинг (6), Митчелл Марнер (8), Тимоти Лильегрен (29), Остон Мэттьюс в большинстве (52) и Илья Михеев (57).
Таким образом «Мэйпл Лифс» набрали 51 очко и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Блюзмены» располагаются на аналогичной позиции в Центральном дивизионе, имея 49 очков.
«Сент-Луис» 18 января сыграет дома против «Нэшвилла», а «Торонто» через два дня проведет выездную встречу с «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент- Луис Блюз» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)
1:0 – О′Райлли (Сундквист, Барбашев), 3:58
1:1 – Бантинг (Мэттьюс), 5:43
1:2 – Марнер, 7:32
1:3 – Таварес (Райлли, Керфут), 9:27
2:3 – О′Райлли (Миккола), 23:40
3:3 – Саад (Томас), 25:20
3:4 – Лильегрен (Энгвалл, Дермотт), 28:18
4:4 – Томас (Саад, Кайру), 36:13
5:4 – Миккола (Фолк, Кайру), 43:25
5:5 – Мэттьюс (Райлли, Марнер), 51:24
5:6 – Михеев (Энгвалл), 56:45