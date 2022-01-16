“Оттава” победила “Эдмонтон”, Зуб стал автором заброшенной шайбы

“Оттава” в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила “Эдмонтон” со счетом 6:4.
В составе “сенаторов” две шайбы в большинстве забросил Джош Норрис (11-я и 57-я минуты), также авторами голов стали Адам Годетт (43), Алекс Форментон (46), Артем Зуб (51) и Закари Сэнфорд, поразивший пустые ворота (60).
У “нефтяников” отличились Зак Кассиан в большинстве (20), Кайлер Ямамото (33), Брендан Перлини (38) и Дарнелл Нурс (53).
Таким образом, “Оттава” набрала 24 очка и занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе. “Эдмонтон” идет шестым в Тихоокеанском дивизионе, имея 38 очков.
“Оттава” 19 января сыграет дома против “Баффало”, а “Эдмонтон” через два дня также на своем льду встретится с “Флоридой”.
НХЛ
Регулярный чемпионат
“Эдмонтон Ойлерз” - “Оттава Сенаторз” - 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)
Голы:
0:1 – Норрис (Ткачак), 10:35 - Бол.
1:1 – Кассиан (Пулюярви, Драйзайтль), 19:12 - Бол.
2:1 – Ямамото (Лагессон, Фогеле), 32:18
3:1 – Перлини (Сивиур, Кит), 37:34
3:2 – Годетт (Тирни, Форментон), 42:41
3:3 – Форментон (Тирни, Годетт), 45:07
3:4 – Зуб (Батерсон, Браун), 50:40
4:4 – Нурс (Пулюярви, Хайман), 52:17
4:5 – Норрис (Шабо, Штюцле), 56:18 - Бол.
4:6 – Сэнфорд, 59:02 - П.В.