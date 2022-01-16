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“Оттава” победила “Эдмонтон”, Зуб стал автором заброшенной шайбы

В НХЛ между собой встречались две канадские команды.
“Оттава” победила “Эдмонтон”, Зуб стал автором заброшенной шайбы
16 января 2022 10:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Оттава Сенаторз"

“Оттава” в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила “Эдмонтон” со счетом 6:4.

В составе “сенаторов” две шайбы в большинстве забросил Джош Норрис (11-я и 57-я минуты), также авторами голов стали Адам Годетт (43), Алекс Форментон (46), Артем Зуб (51) и Закари Сэнфорд, поразивший пустые ворота (60).

У “нефтяников” отличились Зак Кассиан в большинстве (20), Кайлер Ямамото (33), Брендан Перлини (38) и Дарнелл Нурс (53).

Таким образом, “Оттава” набрала 24 очка и занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе. “Эдмонтон” идет шестым в Тихоокеанском дивизионе, имея 38 очков.

“Оттава” 19 января сыграет дома против “Баффало”, а “Эдмонтон” через два дня также на своем льду встретится с “Флоридой”.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Эдмонтон Ойлерз” - “Оттава Сенаторз” - 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Голы:

0:1 – Норрис (Ткачак), 10:35 - Бол.

1:1 – Кассиан (Пулюярви, Драйзайтль), 19:12 - Бол.

2:1 – Ямамото (Лагессон, Фогеле), 32:18

3:1 – Перлини (Сивиур, Кит), 37:34

3:2 – Годетт (Тирни, Форментон), 42:41

3:3 – Форментон (Тирни, Годетт), 45:07

3:4 – Зуб (Батерсон, Браун), 50:40

4:4 – Нурс (Пулюярви, Хайман), 52:17

4:5 – Норрис (Шабо, Штюцле), 56:18 - Бол.

4:6 – Сэнфорд, 59:02 - П.В.

источник: «Советский спорт»
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