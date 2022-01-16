“Оттава” победила “Эдмонтон”, Зуб стал автором заброшенной шайбы

А если бы Джокович был американцем, а не сербом, его бы тоже депортировали? Как политика победила спорт

Новаку Джоковичу все-таки не дали возможности сыграть на Australian Open. Федеральный суд Австралии признал законным решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны.