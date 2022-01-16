Перед Олимпиадой сборная России проведет товарищеский матч с командой Латвии

Сборная России проведет контрольный матч с Латвией перед ОИ-2022.

Как сообщает сайт федерации хоккея прибалтийского государства, матч пройдет 5 февраля в Пекине. Встреча между командами Алексея Жамнова и Харийса Витолиньша начнется в 14:45 по московскому времени.

Официальной информации о матче от российской стороны пока не поступало.

Напомним, что Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Российская команда попала в группу В. Ее соперниками станут сборные Чехии, Швейцарии и Дании.