Галимов отказался играть за сборную России на Олимпиаде в Пекине

Форвард казанского «Ак Барса» Артём Галимов отказался от участия в Олимпиаде в Пекине.

По информации телеграм-канал «РИА Новости Спорт», 22-летний хоккеист пропустит турнир по семейным обстоятельствам. Ранее по сообщениям СМИ нападающий попал в расширенный список сборной России и должен был готовиться к ОИ-2022.

Телеграм-канал «Арена бреда» отмечает, что Галимов не поедет на Игры из-за коронавирусного «пузыря». Также хоккеист заявил тренерскому штабу, что находится сейчас не в лучшей форме.

Добавим, что в текущем сезоне Артем провел 47 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.