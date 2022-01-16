Орлов выведен из ковид-протокола «Вашингтона»

Российский защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов выведен из коронавирусного протокола НХЛ.

Как сообщает журналистка в своем твиттере журналистка Саманта Пелл, вместе с 30-летнимхоккеистом из него исключен форвард Карл Хагелин. Отмечается, что участие Орлова и шведа в домашнем матче против «Ванкувера» остается под вопросом. Игра пройдет 16 января.

Напомним, что Дмитрий попал в протокол 10 января. Россиянин пропустил два матча.

В текущем сезоне защитник провел 36 игр, в которых набрал 17 (4+13) очков.