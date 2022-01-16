Овечкин забросил 756-ю шайбу в НХЛ, отличившись в матче с «Ванкувером»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на 11-й минуте открыл счет в матче с «Ванкувером».

Таким образом, эта шайба стала 756-й в НХЛ для 36-летнего хоккеиста. Овечкин идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянину осталось забросить десять шайб, чтобы повторить результат Яромира Ягра (766 голов).

Кроме того, игра с «Ванкувером» позволила Александру выйти на 100-е место по количеству проведенных матчей в заокеанской карьере. Форвард проводит свою 1236-ю игру. Он обогнал Стива Томаса.

В текущем сезоне Овечкин провел 39 матчей, в которых набрал в них 54 (26+28) очка.