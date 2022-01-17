«Вашингтон» дома уступил «Ванкуверу», Овечкин отличился заброшенной шайбой

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» – «Ванкувер Кэнакс» завершился победой канадской команды со счетом 4:2.

В составе хозяев шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин (11-я минута). Еще один гол забил Том Уилсон (47). Форвард Евгений Кузнецов оформил две результативных передачи. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков из 31.

У соперников точные броски на счету Элиас Петтерссона, отличившегося дублем на 21-й и 25-й минутах игры, а также Бо Хорвата (39) и Джей Ти Миллера (60).

Таким образом, «Ванкувер» прервал свою серию из трех поражений кряду в чемпионате и набрал 37 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет шестым на Востоке (51 очко).

19 января «Кэнакс» сыграют в гостях против «Нэшвилла», а «Кэпиталз» в тот же день на своей площадке примут «Виннипег».