«Вашингтон» – «Ванкувер». Кузнецов признан третьей звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (2:4).

Отметим, что 29-летний форвард провел на льду 21 минут 7 секунд, сделав две голевые передачи. В нынешнем сезоне россиянин набрал 38 (12+26) очков в 36 встречах.

Первой звездой матча стал нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон – шведский хоккеист забросил две шайбы. Второй звездой признали его партнера по команде – форварда Бо Хорвата, набравшего 2 (1+1) очка.

Таким образом, «Ванкувер» прервал свою серию из трех поражений кряду в чемпионате и набрал 37 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет шестым на Востоке (51 очко).

19 января «Кэнакс» сыграют в гостях против «Нэшвилла», а «Кэпиталз» в тот же день на своей площадке примут «Виннипег».