Названы лучшие игроки 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов 18-й игровой недели регулярного чемпионата.

Отметим, что лучшим голкипером стал Никита Серебряков, выступающий за «Адмирал». Российский вратарь помог своей команде одержать две победы в двух матчах. При этом хоккеист отразил 94,92%. бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,50.

Игрок обороны «Северстали» Илья Хохлов признан лучшим защитником. На счету россиянина три результативных передачи по итогам двух встреч.

Лучшим среди нападающих стал форвард «Автомобилист» Брукс Мэйсек, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Северсталью» (5:2).

Новичком недели признан нападающий «Трактора» Максим Шабанов – игрок челябинцев забросил одну шайбу и отдал один ассист в двух матчах.