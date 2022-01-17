Скудра официально возглавил «Сарыарку»

Пресс-служба казахстанской команды «Сарыарка» сообщила о подписании контракта с латвийцем Петерисом Скудрой.

Отметим, что 48-летний специалист находился без клуба с марта прошлого года после того, как он покинул рижское «Динамо». Также в своей карьере он тренировал «Торпедо» и «Трактор».

Добавим, что «Сарыарка» является действующим чемпионом Казахстана. В нынешнем сезоне команда из Караганды занимает второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 34 матчах. Отставание от идущего первым «Арлана» составляет четыре очка.