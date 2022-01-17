Отец Андрея Василевского назвал вратарскую позицию ужасной

Андрей Леонидович Василевский, отец российского голкипера “Тампы-Бэй” Андрея Василевского-младшего заявил, что не любит вратарскую позицию.
“Это тяжелая позиция. Ужасная! Тяжелый вес формы. Допустим, форма игроков весит 12-14 кг, а вратарская — 22-23 кг, плюс объемная. Специфические тренировки, они сложнее, чем у игроков. Полевые больше бегают, ускоряются, а у голкиперов нагрузки более тягучие. Не хотел, чтобы сын стал вратарем. Даже и сейчас бы сказал, что не надо”, - приводит слова Василевского-старшего Sport24.ru.
Добавим, что в текущем сезоне Василевский-младший провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 69 шайб.
источник: Sport24.ru