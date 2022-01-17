Фетисов - о составе сборной России на ОИ: Тренеры команду видят по-своему. Им отвечать за результат

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. В список попали 37 хоккеистов.
«Тренеры команду видят по-своему. У них свой план, своя стратегия. Им отвечать за результат», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».
Национальная команда соберется в «Новогорске» после прохождения необходимых ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса
Добавим, что на групповом этапе олимпийского турнира сборная России сыграет против Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
источник: Чемпионат.com