Каменский - о составе сборной России на ОИ-2022: На данный момент вызваны лучшие игроки

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский прокомментировал расширенный состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

«Тренерский штаб сборной России выбрал на данный момент лучших игроков. Если бы была возможность пригласить больше кандидатов, то сборная так бы и поступила. Цель нашей сборной на Олимпийских играх - только первое место», - приводит слова Каменского РИА Спорт.

Национальная команда соберется в «Новогорске» после прохождения необходимых ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса

Добавим, что на групповом этапе олимпийского турнира сборная России сыграет против Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).